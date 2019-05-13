Çukur 66. yeni bölüm fragman yayınlandı! Yücel Azer’le iş birliği yapıyor (Çukur 66. son bölüm izle)

ÇUKUR 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
“Gerekiyorsa hayatını ailen için feda edeceksin!”#çukur‘un yeni bölüm fragmanı yayında! @cukurdizihttps://t.co/I3umNn6PVc pic.twitter.com/QIjCEWthWm
— Show TV (@ShowTV) May 17, 2019
Çukur 65. son bölümü ile ekranlara geldi. Çukur’da sezon finali yaklaştıkça heyecan artıyor. Çukur’un son bölümünde; Azer Timsah'tan, Yamaç ve Koçovalılar hakkında bilgi topluyor. Kendi içerisinde tartışmalarla bölünen kavgaya İdris son vermeye çabalarken, Azer'in, Yücel'le anlaşması ise büyük savaşın başlayacağının sinyallerini veriyor. Yamaç'ın Azer’e söylediği “Sen bizim düşmanımız değilsin ama düşmanımız olmak istiyorsan birimizden biri kanar. Ama emin ol, o ben olmam!” sözü heyecanı doruğa çıkardı. İşte Çukur son bölüm özeti…
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 65. BÖLÜM ÖZETİ…
Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soruyor. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturdu.
DAMLA İLE CUMALİ YAKINLAŞIYOR
Uluç'un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla'yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak. Bu sırada Azer'i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah'la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur'da tansiyon yükselecek.
YAMAÇ VE AZER KARŞI KARŞIYA
Azer ve Yamaç'ın bir futbol maçında karşı karşıya geldiği görülürken, Yamaç'ın “Sen bizim düşmanımız değilsin ama düşmanımız olmak istiyorsan birimizden biri kanar. Ama emin ol, o ben olmam!” sözleri heyecanı doruğa çıkardı.