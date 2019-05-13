Çukur 66. yeni bölüm fragman yayınlandı! Yücel Azer’le iş birliği yapıyor (Çukur 66. son bölüm izle)

Çukur 65. son bölümü ile ekranlara geldi. Çukur dizisi 2. sezon 32. bölümünde; Cumali ve Yamaç’ın tartışarak gerilimi yükselttiği anlarda Yücel, Koçovalılara karşı Azer’le iş birliği yapıyor. Azer ve Yamaç’ın bir futbol maçında karşı karşıya gelirken, Yamaç, Azer'in kendilerinden uzak durması için uyarıyor. Çukur 66. yeni bölüm fragmanı geldi. İşte Çukur 65. son bölümde yaşananlar...

ÇUKUR 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 65. son bölümü ile ekranlara geldi. Çukur’da sezon finali yaklaştıkça heyecan artıyor. Çukur’un son bölümünde; Azer Timsah'tan, Yamaç ve Koçovalılar hakkında bilgi topluyor. Kendi içerisinde tartışmalarla bölünen kavgaya İdris son vermeye çabalarken, Azer'in, Yücel'le anlaşması ise büyük savaşın başlayacağının sinyallerini veriyor. Yamaç'ın Azer’e söylediği “Sen bizim düşmanımız değilsin ama düşmanımız olmak istiyorsan birimizden biri kanar. Ama emin ol, o ben olmam!” sözü heyecanı doruğa çıkardı. İşte Çukur son bölüm özeti…

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 65. BÖLÜM ÖZETİ…

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soruyor. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturdu.

DAMLA İLE CUMALİ YAKINLAŞIYOR

Uluç'un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla'yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak. Bu sırada Azer'i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah'la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur'da tansiyon yükselecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İZLE

YAMAÇ VE AZER KARŞI KARŞIYA

Azer ve Yamaç'ın bir futbol maçında karşı karşıya geldiği görülürken, Yamaç'ın “Sen bizim düşmanımız değilsin ama düşmanımız olmak istiyorsan birimizden biri kanar. Ama emin ol, o ben olmam!” sözleri heyecanı doruğa çıkardı.