Çukur 66. yeni bölüm fragmanı: Aliço’ya veda! (Çukur 2. sezon 33. yeni bölüm fragmanı izle)

Çukur 66. yeni bölüm 2. fragmanı yayında. Yeni fragmanda; Yamaç'ın da vurulması Sultan'ın sabrını taşırıyor. İdris ile yüzleşen Sultan "Gerekiyorsa hayatını ailen için feda edeceksin" diyor. Yamaç hastanede gözlerini açtıktan sonra Aliço'yu soruyor ancak Salih'in verdiği cevapla kendini kaybediyor. İşte Çukur 66. yeni bölüm fragmanları...

ÇUKUR 66. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ÇUKUR 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 65. BÖLÜM ÖZETİ…

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soruyor. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturdu.

DAMLA İLE CUMALİ YAKINLAŞIYOR

Uluç’un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla’yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak. Bu sırada Azer’i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah’la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur’da tansiyon yükselecek.

YAMAÇ VE AZER KARŞI KARŞIYA

Azer ve Yamaç’ın bir futbol maçında karşı karşıya geldiği görülürken, Yamaç’ın “Sen bizim düşmanımız değilsin ama düşmanımız olmak istiyorsan birimizden biri kanar. Ama emin ol, o ben olmam!” sözleri heyecanı doruğa çıkardı.