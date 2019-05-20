Çukur’da dengeleri alt üst eden kayıp! Çukur 67. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? (Çukur 2. yeni sezon 33. bölüm izle)

Çukur 66. son bölümü ile Show TV'de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 33. bölümde; Yamaç Aliço'nun Yücel tarafından kaçırılmasından sonra onu bulabilmek için her yolu deniyor. Aliço'yu bulmak isteyan Yamaç, Azer ile karşı karşıya geliyor. Azer'in ağır sözleri karşısında Yamaç kolları sıvıyor ve büyük hesaplaşma başlıyor. Celasun’un geçmişte yaptığı bir hata yüzünden, Meke’yle ikisi Azer’le yüzleşiyor. Akın Koçovalı hapisten çıkmak için gün sayıyor. Yaşanan kayıpların ağırlığı Sultan'a çok ağır geliyor ve İdris'in karşısına çıkarak "Gerekirse ailen için hayatını feda edeceksin diyor. Peki Çukur 67. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Çukur son bölüm izleme linki...

Çukur 66. son bölümü ile ekrana geldi. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 33. bölümünde; Yamaç, Metin’in uzattığı üçüncü zarfı görünce şoke oluyor. Zarfı açmak istemeyen Yamaç Aliço’nun Yücel’in elinde olduğunu anlayınca çılgına dönüyor. Yücel planını adım adım ilerletirken Timsah ile yeni bir ittifak kuruyor.Sena ve Akşın’dan sonra yeni bir kayıp Çukur’daki tüm dengeleri alt üst ederken İdris ve Sultan arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Yamaç babasını kaybı ile yıkılan Damla’ya destek olmak için elinden geleni yaparken, Cumali ile Damla arasında duygusal bir yakınlaşma yaşanıyor. Peki Çukur’un 66. son bölümünde başka neler yaşandı? Çukur 67. bölüm fragmanı geldi mi?

ÇUKUR 67. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 66. BÖLÜM ÖZETİ…

Uluç'la ilgili tüm gerçekleri öğrenen Koçovalılar, Uluç'un aracılığıyla Yücel'e tuzak kurar. Ancak hiç beklemedikleri bir hamleyle karşıya kalan Koçovalılar ava giderken avlandı. Uluç, gizli mekana gelen otomobilden Yücel'in inmesini beklerken karşısında onun adamlarını görünce şoke olur. Bu sırada Yamaç başta olmak üzere herkesten habersiz evi gören bir yerde pusuda bekleyen Aliço, Uluç’u vurmak için silahını ateşler. Uluç’un vurulması ile şaşkına dönen Yamaç koşarak Yücel’in içinde bulunduğunu sandığı aracına ateş etmeye başlar. Aynı sırada Cumali ve Kemal de neler olduğunu anlamaya çalışır. Onlar da silahlarını çıkarıp araca ateş etmeye başlar.

ALİÇO YÜCEL’İN ELİNDE

Aliço, Uluç’u kendisinin vurmadığını anlar. Olanı biteni anlamaya çalışırken, Uluç’u vuranın Yücel olduğunu anlar. Yücel ile karşı karşıya kalan Aliço’yu arkasından gelen Remzi başına silahla vurarak bayıltır. Damla babasının yanına koşmaya başlar. Cumali ve Yamaç ona engel olmaya çalışır. Cumali onu uzaklaştırır. Uluç’un cesedini eve taşırlar. Damla babasının cesedinin başında gözyaşları döker. Bu sırada Yamaç telefonla adamlarını arar. Kemal ve Metin etrafı arar. Kemal yerde Aliço’nun silahını bulur. Metin Kemal’den Ali’yi arayıp yerinde olup olmadığını kontrol etmesini ister. Ali Aliço’nun kulübesini kontrol eder ve Aliço’nun orda olmadığını söyler. Bu sırada Metin silahın altında siyah zarfı bulur.

ÇUKUR 2. SEZON 33. BÖLÜM İZLE

YÜCEL: ARTIK BENİMSİN!

Kemal Yamaç’ı dışarı çağırır. Yamaç neler olup bittiğini sorar Kemal “Aliço” derken Metin siyah zarfı Yamaç’a uzatır. Yamaç şoke olur. Zarfı almak istemez. Bu sırada Yücel kaçırdığı Aliço’nun yanına gelir. Aliço “yapma” diye yalvarırken, Yücel “artık benimsin” der.

YAMAÇ VE AZER KARŞI KARŞIYA!

Yamaç, Yücel’in bıraktığı siyah zarfı açtığında Aliço’nun elinde olduğunu öğrenir. Çılgına döner. Yücel diye haykırır. Aliço’yu bulmak için harekete geçer. Heryerde Aliço’yu arar ancak karşısına Azer çıkar. Azer, Yamaç’a “Karınla yeğenin ölmüş kaç para onların acısını kapatır?” diye sorar. Yamaç o konuya girmemesini söyler ancak Azer sözlerine devam eder. Ardından “Belli ki sizin ailede bir canın karşılığı bir çanta paraymış” deyince Yamaç çılgına döner ve Azer’e saldırır.