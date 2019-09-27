Çukur 70. bölüm fragmanı: Çukur’da 3. sezon 3. fragman geldi! ‘Benimle aynı acıyı çekeceklerdi, çektiler!’

Çukur'un yeni bölümünün ilk sahnesinin ardından Çukur 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un 3. sezon 3. bölüm fragmanında Yamaç'ın intikam için attığı adımlar görülüyor. Çukur 70. bölüm ilk sahnesinde Yamaç'ın Timsah Celil'den intikam almak için yaptığı operasyon izleyici tarafından heyecanla karşılandı. İşte Çukur 70. bölüm fragmanı ve ilk sahnesi...

Çukur’da yeni sezon heyecanı devam ediyor.Seyirciler yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Çukur yeni bölümden yayınlanan ilk sahnenin ardından fragman da yayınlandı. Yamaç’ın planlı olarak intikam alması ve adım adım ilerlemesi izleyenleri heyecanlandırdı. İşte Çukur yeni bölüm detayları…

ÇUKUR 70. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 70. BÖLÜM İLK SAHNE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’da Cumali, Akın’ın Çukur’da düzeni sağlayamadığını öğreniyor. Silahçıların “Öküz öldü ortaklık bozuldu.” sözleri Cumali’yi çileden çıkartıyor. Akın ise Çukur’da iktidarını kurabilmek için sahte bir saldırı düzenletiyor. Azer Kurtuluş ile iş birliği yapıyor.

Akın, Yamaç’ı öldürmek için plan yapmaya başlıyor “Ben onu öldürmezsem o beni yaşatır mı?” diyor. İdris'in ölümünün ardından Yamaç'ın yokluğunda Çukur'a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın'ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atıyor.

Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih'ten yardım istiyor.