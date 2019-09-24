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Çukur 70. yeni bölüm fragman/önizleme yayınlandı! Yamaç intikamını alıyor! Çukur 3. sezon 2. bölüm (69. bölüm) izle
Çukur 70. yeni bölüm fragman/önizleme yayınlandı! Yamaç intikamını alıyor! Çukur 3. sezon 2. bölüm (69. bölüm) izle
Çukur dizisi 3. sezon 2. bölüm ile ekrana geldi. Son bölümde; Yamaç, düşmanlarının peşine düşüyor. Azer Kurtuluş'a tuzak kuruyor. Yamaç "Kardeşin mi damadın mı?" diye soruyor. Azer, Seyhan'ın eşini vuruyor, kardeşini tercih ediyor. Seyhan, Azer'e "Ben nasıl yaşacağım ağabey" diyor ve kendini vuruyor. O anlar Yamaç'a İdris Koçovalı'nın kucağında öldüğü anı hatırlatıyor. Seyirciler yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Çukur yeni bölümden merak uyandıran ilk sahne yayınlandı. İşte Çukur 69. bölüm izleme linki...
Sozcu.com.tr
Magazin 24 Eylül 2019 - 00:01

Çukur dizisi yeni sezona bomba gibi başladı. Yeni sezonda Damla Sönmez (Efsun), Hazal Subaşı (Nehir) ve Meral Çetinkaya (Makbule) dizinin kadrosuna dahil oldu. Son bölümde; Koçovalılar hapisten kaçmanın yollarını arıyor. Makbule Hanım ve Baykal’ın kızı Efsun Çukur’u ve Koçovalıları ortadan kaldırmanın yollarını arıyor. Efsun ile Yamaç’ın yolları ilginç bir şekilde kesişiyor.

ÇUKUR YENİ FRAGMAN/ÖNİZLEME YAYINLANDI 

ÇUKUR 69. SON BÖLÜM İZLE

Çukur’da Cumali, Akın’ın Çukur’da düzeni sağlayamadığını öğreniyor. Silahçıların “Öküz öldü ortaklık bozuldu.” sözleri Cumali’yi çileden çıkartıyor. Akın ise Çukur’da iktidarını kurabilmek için sahte bir saldırı düzenletiyor. Azer Kurtuluş ile iş birliği yapıyor.

Akın, Yamaç’ı öldürmek için plan yapmaya başlıyor “Ben onu öldürmezsem o beni yaşatır mı?” diyor. İdris'in ölümünün ardından Yamaç'ın yokluğunda Çukur'a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın'ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atıyor.

Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih'ten yardım istiyor.

Salih, hapishane müdürüne giderek Cumali’nin yangın çıkartarak hapisten kaçma girişimini sabote ediyor. Cumali yakalanıyor. Vartolu Salih, karşılığında Armutlu hapishanesine gidiyor. Cumali ise hapisten kaçmak için gardiyanla iş birliği yapıyor ve hapisten kaçmayı başarıyor.

Vartolu Salih’in amacı ise Sultan Koçovalı’nın isteğini yani babası İdris Koçovalı’nın katilini bulmaktır.

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Son güncelleme: 00:19 - 24.09.2019
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