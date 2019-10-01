Çukur 71. yeni bölüm fragman/ilk sahne yayınlandı! Çukur 3. sezon 3. son bölüm (70. bölüm) izle

Çukur 70. son bölümüyle SHOW TV'de yayınlandı. Son bölümde; Yamaç'ın düşmanlarından tek tek intikam alışını izledik. Ancak düşmanlarıyla karşı karşıya gelen Yamaç'ın onları neden öldürmediği kafalarda soru işareti bıraktı. Bölüm sona ererken Yamaç kaza yaptı. Akın ve Timsah'ın adamları Yamaç'ın kaza yapan aracını kurşunlarken Azer'e canlı yayın yapmayı da ihmal etmedi. Yeni bölümde neler olacak? Yamaç ölecek mi? İşte Çukur 70. bölüm izleme linki...

Çukur dizisinin 71. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı dizinin yeni sezonunda Koçovalı kardeşlerin hapisten çıkan üyesi Akın Koçovalı diziseverlerin nefretini kazandı. Akın Koçovalı karakterini, Gülperi dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Dakak canlandırıyor. Akın Koçovalı, amcası Yamaç’a düzenliği suikastın ardından “Benim yaşamam için senin ölmen gerekiyor.” diyor.

ÇUKUR 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI/İLK SAHNE

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Çukur’un son bölümünde; kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın'la birlikte harekete geçiyor. Bu ekibe Timsah da dahil oluyor. Yamaç’ı ortadan kaldırmak için iş birliği yapıyorlar.

Babasının yanında olan Aliço, Çukur'a ve Yamaç'a dönmek için elinden geleni yapıyor. Diziseverler Aliço’nun Çukur’a dönüp dönemeyeceğini merak ediyor.

Babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşuyor, hapisten kaçan Cumali, İdris'in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan'ın peşine düşüyor.

Yamaç, Timsah'ı vuruyor ancak üzerindeki çelik yelek onu koruyor. Efsun'un fotoğrafını yakan Yamaç, “Sırada Efsun var.” diyor. Ancak Efsun’u da öldürmüyor.

Seyirciler Yamaç’ın düşmanlarını öldürmemesine anlam veremedi. Gelecek bölümde Yamaç öldü mü kurtuldu mu, Yamaç’ın düşmanlarını öldürmemesinin altında yatan sebep neydi gibi soruların cevapları ekrana gelecek.