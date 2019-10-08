Çukur 72. yeni bölüm fragman/ilk sahne yayınlandı! Yamaç savaş ilan ediyor! Çukur 3. sezon 4. bölüm (71. son bölüm) izle

Çukur'un 71. son bölümünde; Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından Cumali kurtarıyor. Yamaç'ın öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçiyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin yeni bölümünden ilk sahne ekrana geldi. İşte Çukur 3. sezon 4. bölüm (71. son bölüm) izleme linki...

Çukur dizisinin 71. son bölümünde; hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu'ya beklemediği bir yerden yardım geliyor. Aliço'nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken, Aliço Yamaç'a ulaşmaya çalışıyor.

ÇUKUR 72. BÖLÜM FRAGMANI/İLK SAHNESİ

ÇUKUR 3. SEZON 4. BÖLÜM İZLE

Yamaç'ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur'un sokaklarına götürüyor. Bu durum karşısında Akın'ın tepkisi ve Yamaç'ın atacağı hamleler soluksuz bekleniyor.

Atölyeye çıkarılmayıp koğuşta bırakılan Vartolu içeri giren adamları görünce hemen planını kuruyor. Gelenleri aşırı sakin karşılayan Vartolu adamları tek tek indirip kendini helaya kapatıyor. Lavabonun altındaki şişi alıp saldırıyı püskürten Vartolu en son hamlesini yapıp kendini saldırtan adama selam söyletiyor.

Cumali uyanıp kendine gelip Yamaç'ı eve çıkartıp en son neler yaşandığını soruyor. Kaza anını anlatmaya başlayan Yamaç kendini kimin kurtardığını bilmediğini söyleyip hapistekilerin durumunu soruyor.

Yamaç'ın Çukur'a dönmediğini öğrenen Cumali sinirlenmeye başlıyor. Kaybedilen herkesi tek tek saymaya başlayan Cumali, Yamaç'ı Çukur'a dönmeye zorlayınca aralarında kavga çıkıyor.