Çukur 73. yeni bölüm fragmanı/ilk sahne yayınlandı! Çukur 3. sezon 5. son bölüm izle

Çukur dizisi 72. son bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Azer ile Efsun, Yamaç'ın ölmediğini öğrenip onu ortadan kaldırmak için yeni bir işbirliği yaparlar. Azer, kendi yöntemine başvurur ve Yamaç'ı arar. İşte Çukur dizisinin yeni bölümünden ipuçları içeren 73. bölümden ilk sahne...

Çukur’un 3. Sezon 5. bölümünde; Yamaç'ın Çukur'a dönüşü büyük bir heyecan yaratır. Yamaç, Çukur için yeni planlarını açıklar. Akın ise amcasının açıklarını arar. Yamaç’ın ortaya çıkışı ve Efsun’a düzenlediği saldırı ise Efsun ile Azer’i yeniden biraraya getirir.

ÇUKUR 73. YENİ BÖLÜM FRAGMAN/İLK SAHNE

Cumali'nin Çizgili Kenan'dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalır. Bu planını gerçekleştirmek için Şenol'dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesiyor. Hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde bulur.

ÇUKUR 3. SEZON 5. BÖLÜM (72. BÖLÜM İZLE)

Vartolu'nun beklenmedik bir olay karşısındaki hamlesi ise hapishanedeki tüm dengeleri alt üst eder. Yamaç'ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç'a teke tek karşılaşmayı teklif eder.

Yamaç'ı Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçer.

Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu'ya beklemediği bir yerden yardım gelir..

Aliço, Yamaç'a ulaşmaya çalışır. Yamaç'ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur'un sokaklarına götürür.