Çukur 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 86. son bölüm izle

Çukur dizisinin bu akşam 86. bölümü ekranlara geldi. Sonunda büyük yüzleşme gerçekleşti. Aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya geliyor. Peki Çukur 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm izleme ekranı ve diziden son gelişmeler...

Show Tv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Çukur’da bu hafta Vartolu ile Yamaç yüzleşiyor. Çukur son bölümünde; Vartolu'nun Yamaç'tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç'ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur'da planını devreye sokmak için Medet'ten yardım isteyecek. İşte Çukur 87. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ÇUKUR 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 87. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 86. BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 86. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur'da haftalardır beklenen büyük yüzleşme bu hafta gerçekleşecek. Aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya gelecek.

Vartolu'nun Yamaç'tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç'ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur'da planını devreye sokmak için Medet'ten yardım isteyecek. İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç'la ilgili şüpheleri artınca Mahsun'u zor durumda bırakacak. Mahsun'un Yamaç'ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç'ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.