Çukur 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Çukur 88. son bölüm izle)

Çukur dizisinin 3. sezon 20. bölümü (88. bölüm) bu akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Selim ve Cumali’yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay’ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak. Peki Çukur 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur son bölüm izleme ekranı.

Show Tv ekranlarında haftanın ilk günü yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Çukur dizisi bu akşam 89. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Çukur son bölümde; Emmi'nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur'a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak. Çağatay'ın Çukur'a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç'ı büyük bir sürpriz bekleyecek. İşte Çukur 89. yeni bölüm fragmanı ve 88. son bölüm izleme sayfası.

ÇUKUR 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinin 89. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızdaki link üzerinden izlenebilecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 88. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 88. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un 88. Bölümünde; Selim ve Cumali'yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay'ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak. Emmi'nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur'a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak. Çağatay'ın Çukur'a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç'ı büyük bir sürpriz bekleyecek.