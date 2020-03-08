Çukur 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali intikam istiyor
Çukur yeni bölüm fragmanı yayında. Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan yeni bölüm fragmanında; Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç'ın Çağatay'ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ
Sabrı taşan Cumali’nin Çağatay’a giden yolda gözünü kararttığı tanıtımda çekilen silahlar gerilim dolu anlara sahne olurken Yamaç, ağabeylerinin bir şey sakladığından şüpheleniyor.
Evin önüne bırakılan zarf dikkat çekerken, silahların ortasında kalan Cumali’nin karşısına çıkan Çağatay’ın neler yapacağı merakla bekleniyor.