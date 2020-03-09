Çukur 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Çukur 91. son bölüm izle)

Çukur dizisi bu akşam 91. yeni bölüm (3. sezon 24. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur'un bu haftaki son bölümünde; Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali’nin karşısında kimse duramayacak. Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesecek. Peki Çukur 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur son bölüm izleme ekranı.

Yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Çukur dizisi bu akşam 91. bölümüyle ekranlara geldi. Çukur’un son bölümünde; Yamaç'ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. İşte Çukur 92. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ÇUKUR 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 92. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızda yer alacak.

ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 91. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 91. BÖLÜM ÖZETİ

Koçovalı ailesi Cumali ve Damla'nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç'a sürpriz bir teklif sunulacak. Çağatay'ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali'yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali'nin karşısında kimse duramayacak. Cumali'nin Çağatay'a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç'ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç'ın Çağatay'ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.