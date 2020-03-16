Çukur 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Çukur 92. son bölüm izle)

Çukur dizisi bu akşam 3. sezon 25. bölüm (92. bölüm) ile ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki son bölümünde; Yamaç'ın Çukurlu gençlere yaptığı konuşmanın dikkat çektiği tanıtımda İdris Koçovalı'nın kahvesine gelen ve Yamaç ile tanışan Arık Böke Erdenet’in dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor. Peki Çukur 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur son bölüm izleme sayfası.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur’un 92. bölümü yayınlandı. Çukur’un bu akşamki son bölümünde; Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. İşte Çukur 93. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ÇUKUR 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinin 93. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde haberimizde yer alacak.

ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 92. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 3. SEZON 25. BÖLÜM (92. BÖLÜM) ÖZETİ

Çukur’un 92. Bölümünde; Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek.

Celasun'un Karaca'yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet'in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.