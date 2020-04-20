Çukur 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Çukur 93. son bölüm izle)

Çukur dizisi bu akşam 3. sezon 26. bölüm (93. bölüm) ile ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki son bölümü oyuncuların evlerinde çekildi. Selim ve Cumali ile arasını düzeltmek isteyen Yamaç'ın, Vartolu'yu arayarak yardım istediği tanıtımda, Azer ve Karaca'nın görüntülü konuşması dikkat çekiyor. Peki Çukur 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur son bölüm izleme sayfası.

Corona virüsü sebebiyle birçok dizi setlerine ara verirken, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümde, Selim ve Cumali ile arasını düzeltmek isteyen Yamaç’ın, Vartolu’yu arayarak yardım istediği görülüyor. Azer ve Karaca’nın görüntülü konuşması ise dikkat çeken diğer detay… İşte Çukur'un 94. bölüm fragmanı ve son bölümü izleme sayfası…

ÇUKUR 94. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinin 94. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde haberimizde yer alacak.

ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 93. SON BÖLÜM İZLE





ÇUKUR 3. SEZON 25. BÖLÜM (92. BÖLÜM) ÖZETİ

Çukur'un 92. Bölümünde; Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek.

Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.