Çukur bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman? İşte 14 Ekim Show TV yayın akışı…

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Çukur bu akşam Show TV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin takipçileri Çukur neden yok, yeni bölüm ne zaman merak ediyor. Yayıncı kuruluş, dizini fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi belirlendi. Pek Çukur yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok?