Çukur bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman? İşte 14 Ekim Show TV yayın akışı…

Çukur dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Çukur dizisinin yerine bu akşam Sağ Salim 2: Sil Baştan sinema filmi yayınlanacak.
ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?
Kanal yönetimi dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünün ertelenmesine karar verdi. Dizinin ertelenme sebebi ise Pazartesi akşamı Fransa-Türkiye milli maçının olması.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Çukur dizisinin yeni bölümü 21 Ekim pazartesi günü yayınlanacak.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNE / FRAGMAN
Çukur Zula'da! @ZulaTurkiye @NecipMemili @ceyhangir @ayyapim #çukurzulada #helalbebehelal #çukur pic.twitter.com/kEiluDpZZj
— Çukur Dizi Resmi (@cukurdizi) October 1, 2019
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30
Kuaförüm Sensin
Yeni Bölüm
16.00
Damat Bayıldı
Yeni Bölüm
18.45
Show Ana Haber
20.00
Sağ Salim 2: Sil Baştan
22.15
Çukur
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