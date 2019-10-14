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Çukur bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman? İşte 14 Ekim Show TV yayın akışı…
Çukur bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman? İşte 14 Ekim Show TV yayın akışı…
Ekranların en çok izlenen dizilerinden Çukur bu akşam Show TV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin takipçileri Çukur neden yok, yeni bölüm ne zaman merak ediyor. Yayıncı kuruluş, dizini fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi belirlendi. Pek Çukur yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok?
Magazin 14 Ekim 2019 - 14:47

Çukur dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Çukur dizisinin yerine bu akşam Sağ Salim 2: Sil Baştan sinema filmi yayınlanacak.

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kanal yönetimi dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünün ertelenmesine karar verdi. Dizinin ertelenme sebebi ise Pazartesi akşamı Fransa-Türkiye milli maçının olması.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur dizisinin yeni bölümü 21 Ekim pazartesi günü yayınlanacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNE / FRAGMAN

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30
Kuaförüm Sensin
Yeni Bölüm

16.00
Damat Bayıldı
Yeni Bölüm

18.45
Show Ana Haber

20.00
Sağ Salim 2: Sil Baştan

22.15
Çukur
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