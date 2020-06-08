Çukur bu akşam yayınlanacak mı? Çukur dizisi 94. yeni bölümü ne zaman?

Çukur bu akşam yayınlanacak mı? Çukur dizisi 94. yeni bölümü ne zaman?

Son olarak 93. bölüm ile ekranlara gelen Çukur dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Pazartesi akşamlarının izlenme rekorları kıran dizilerinden olan Çukur, bilindiği gibi pandemi nedeniyle çekimlerini ertelemişti. Peki Çukur bu akşam yayınlanacak mı? Çukur 94. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtları...

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olan Çukur, bu haftaki yayın akışında da yer almadı. Çukur takipçileri en son 3. sezon 26. bölüm (93. bölüm) ile ekranlara gelen dizinin yeni bölümün yayınlanacağı tarihi merak etmeye başladı. Çukur’un yeni sezonuna dair yapılan açıklamaya göre dizinin sezon finali yaptığı bildirildi. 4. sezon çekimlerinin ise temmuz sonlarına doğru başlanacağı tahmin ediliyor.

ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ay Yapım'dan son yapılan bilgilendirmeye göre Çukur dizisi sezon finali yaptı. Dizinin 4. sezon çekimlerine temmuz sonu ya da ağustos başında başlanacak. Çukur yeni sezon ve yeni bölüm tarihleri netleştiğinde sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

ÇUKUR DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ EVDEN ÇEKİLDİ

Corona virüsü nedeniyle diziler seti durdurdu ve uzun süredir tüm oyuncular da herkes gibi evinde… Çekime devam eden dizilerden biri de Çukur. Ama dizi sete dönmedi ve evden çekim yaptı. Bugün yayınlanacak yeni bölümde oyuncular, kendi imkanlarıyla evlerinde çekim yaptı. Bugünkü bölümde Yamaç’la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu’nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer’in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

Çukur’un 92. Bölümünde; Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek.

Celasun'un Karaca'yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet'in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.