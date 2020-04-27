Çukur bugün var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çukur bugün var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yurt dışında da önemli derecede takipçisi olan Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 'Çukur'un yeni bölümü ne zaman?' ve 'Çukur bugün var mı? soruları ise izleyicilerin cevabını en fazla merak ettiği sorular arasında. İşte diziden son gelişmeler...

Çukur dizisi ekranlara geldiği ilk günden itibaren sevilerek takip edilen diziler arasında olmayı başardı. Çukur’un Türkiye haricinde yurt dışında da büyük bir izleyici kitlesi bulunuyor. Corona virüsü salgını sonrası ise çekimlerine ara veren Çukur dizisinin yeni bölüm tarihi ise merakla bekleniyor. Peki Çukur bugün var mı? Çukur yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

ÇUKUR BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show Tv ekranlarında her hafta pazartesi akşamı yayınlanan Çukur dizisinin yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda YouTube üzerinden canlı yayın yapmıştı. Bu akşam ise Çukur’un yayın saatinde ‘Sağ Salim’ filmi yer alıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

UKUR 3. SEZON 25. BÖLÜM (92. BÖLÜM) ÖZETİ

Çukur’un 92. Bölümünde; Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek.

Celasun'un Karaca'yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet'in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.