Çukur bugün var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman?

Her hafta pazartesi günü yayınlanan Çukur dizisi son olarak 93. bölümle ekranlara gelmişti. Show Tv’de yayınlanan dizi, corona virüsü nedeniyle diğer birçok dizi gibi çekimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Çukur takipçileri ise dizinin yeni bölüm tarihini merak etmeye başladı. Peki Çukur yeni bölümü ne zaman?

ÇUKUR BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show Tv ekranlarında her hafta pazartesi akşamı yayınlanan Çukur dizisinin yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda YouTube üzerinden canlı yayın yapmıştı. Bu akşam ise Çukur'un yayın saatinde ‘Düğüm Salonu' filmi yer alıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca’nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül’e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet’le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

Çukur'un 92. Bölümünde; Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek.

Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ÇUKUR DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ EVDEN ÇEKİLDİ

Corona virüsü nedeniyle diziler seti durdurdu ve uzun süredir tüm oyuncular da herkes gibi evinde… Ne var ki Arka Sokaklar dizisi hala çekim yapmaya devam ediyor. Çekime devam eden dizilerden biri de Çukur. Ama dizi sete dönmedi ve evden çekim yaptı. Bugün yayınlanacak yeni bölümde oyuncular, kendi imkanlarıyla evlerinde çekim yaptı. Bugünkü bölümde Yamaç'la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu'nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer'in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.