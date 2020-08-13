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‘Çukur’ dizisine sürpriz transfer
‘Çukur’ dizisine sürpriz transfer
Usta oyuncu, Nejat İşler ve Barış Arduç'un babasını canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteriyle 'Çukur' kadrosuna katıldı.
Magazin 13 Ağustos 2020 - 12:09

Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı “Çukur” dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. 4. sezonu büyük merakla beklenen diziye son olarak usta oyuncu Mustafa Avkıran katıldı.

YENİ İSİMLER KATILDI

Dördüncü sezonu büyük heyecanla beklenen ‘Çukur’ için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikâyeye dahil olacak.

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