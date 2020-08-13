‘Çukur’ dizisine sürpriz transfer
Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı “Çukur” dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. 4. sezonu büyük merakla beklenen diziye son olarak usta oyuncu Mustafa Avkıran katıldı.
YENİ İSİMLER KATILDI
Dördüncü sezonu büyük heyecanla beklenen ‘Çukur’ için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikâyeye dahil olacak.