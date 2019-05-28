Çukur dizisinin oyuncuları çocuk oldu!

Ekranların son dönem fenomenlerinden Çukur dizisi geride bıraktığımız akşam sezon finali yaptı. Dizi oyuncularının tam kadro katıldığı final gecesi renkli görüntülere sahne olurken, sosyal medya da Çukur dizisiyle ilgili paylaşımlarla dolup taştı. Bu paylaşımlar arasında belki de en dikkat çekenlerden biri dizi oyuncularının suratlarına uygulanan ve onları çocukluklarına döndüren filtre oldu. Son zamanlarda pek çok ünlü ismin kendi suratına uyguladığı bu filtreleri Çukur dizisinin oyuncularına uygulayan bir kullanıcı sonrasında bu keyifli kareyi dolaşıma soktu. Dizide önemli rollerde izlediğimiz; Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Öner Erkan ve Necip Memili’nin suratlarına uygulanan çocuk filtresi; “Çukuy evimiz İdris babişkomuz” notuyla paylaşıldı.