Çukur dizisiyle ilgili yapım şirketinden yeni karar

Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan Çukur dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin yapım şirketinin yaptığı bilgilendirmeye göre Çukur dizisi sezon finali yaptı.

Çukur, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart’ta Türkiye’de de görülen yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstendil ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerine devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

ÇUKUR’DAN SEZON FİNALİ

Ay Yapım’dan son yapılan bilgilendirmeye göre Çukur dizisi sezon finali yaptı. Dizinin 4. sezon çekimlerine temmuz sonu ya da ağustos başında başlanacak.

