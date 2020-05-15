Çukur dizisiyle ilgili yapım şirketinden yeni karar
Çukur, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart’ta Türkiye’de de görülen yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstendil ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerine devam edip etmeyeceği merak konusuydu.
ÇUKUR’DAN SEZON FİNALİ
Ay Yapım’dan son yapılan bilgilendirmeye göre Çukur dizisi sezon finali yaptı. Dizinin 4. sezon çekimlerine temmuz sonu ya da ağustos başında başlanacak.