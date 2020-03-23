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Çukur Evde 1. bölümü YouTube kanalında yayınlandı! İşte ‘Çukur Evde’nin ilk bölümü
Çukur Evde 1. bölümü YouTube kanalında yayınlandı! İşte ‘Çukur Evde’nin ilk bölümü
Çukur dizisinin corona virüsü nedeniyle yeni bölümü yayınlanmadı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur'un oyuncuları YouTube üzerinden canlı yayın ile corona virüsü önlemlerini nasıl aldıklarını ve günlerini nasıl geçirdiklerini paylaştı. İşte 'Çukur Evde' 1. bölümü YouTube izleme ekranı.
Magazin 23 Mart 2020 - 23:08

Her hafta Pazartesi günü yayınlanan Çukur dizisi bu akşam ekranlara gelmedi. Çukur dizisi oyuncuları corona virüsü önlemleri nedeniyle ara verilen çekilmerin ardından YouTube kanalından canlı yayın ile özel bir bölüm paylaştı. Çukur oyuncuları corona virüsü günlerinin nasıl geçtiğini ve aldıkları önlemleri anlatan Çukur dizisi oyuncularının yarım saatlik ilk bölüm videosunu haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte ‘Çukur Evde’ 1. bölüm izleme ekranı…

İŞTE ‘ÇUKUR EVDE’NİN İLK BÖLÜMÜ

ÇUKUR DİZİSİ ÇEKİMLERİNE 1 HAFTA ARA

Çukur dizisi ilk etapta çekimlerini 1 hafta boyunca durdurma kararı aldı. Bir haftanın ardından durum tekrar değerlendirilecek ve çekimlerin devam edip etmeyeceklerine karar verilecek.

Son güncelleme: 23:13 - 23.03.2020
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