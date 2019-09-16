Çukur ne zaman, saat kaçta başlıyor? Çukur 3. yeni sezon 1. bölüm tarihi

Ekranların fenomen dizisi Çukur için geri sayım başladı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Köstendil, Öner Erkan, Necip Memilli ve Perihan Savaş'ın yer aldığı dizinin kadrosuna Damla Sönmez ve Hazal Subaşı da dahil oldu. Diziseverler büyük bir heyecan içinde bekliyor. Çukur 3. sezon ne zaman saat kaçta başlıyor? İşte Çukur ile ilgili son gelişmeler...

Çukur dizisinin merakla beklenen yeni sezonu 16 Eylül Pazartesi yani bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak. Aras Bulut İynemli’ye yeni sezonda başarılı oyuncu Damla Sönmez eşlik edecek.

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN?

16 Eylül Pazartesi saat 20.00

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim arabası ile giderken telefonu çalar. Karşısındaki kişi hastaneden aradığını, cezaevi yakınlarında oğlu Akın Koçovalı'nın ölü bulunduğunu söyler. Selim duydukları karşısında şok geçirir. Arabasını kenara çeker ne olduğunu anlamaya çalışır. Kendinden geçmiş bir halde morga gelerek, kendini tanıtır. Akın Koçoval'yı teşhise geldiğini söyler. Görevli onu morga götürü.

İçeri girdiğinde masanın üzerinde ceset torbasını görür. Sonunda cesaretini toplayarak ceset torbasını açar. Ancak karşısındaki yüz oğlunun yüzü değildir. Bu sırada diğer tarafta oğlu Akın ona doğru bakmaktadır. Selim oğlunu farketmez. Akın “baba” der. Selim şoke olur. Akın babasının yüzüne bakıp gülümser. Kollarını kaldırır ve “bab” diyerek ona doğru yürü. Selim yaşadığı olayın şoku ile ona bir tokat atar. Akın'a ne yaptığını sorar. Ardından oğluna sarılır.

Akın içeride Yücel'in kendisinin yerine geçen Akın Koçovalı'ya anlattıklarına kulak misafiri olur. Yücel'in Akın'ı kendi yanına çekmek için söyledikleri aklına gelir. Bu arada Yücel Azer ile buluşur. Azer Yücel'e ailesini ve çocukluğundan bahseder. Babasının hapse nasıl düştüğünü, nasıl öldüğünü ve annesinin onları yaşatmak için neler yaptığını anlatır. Yücel de kendi hikayesini anlatarak Azer'e ittifak yapmayı teklif eder. Azer Yücel'e parası olup olmadığını sorar. Yücekl olmadığını ancak parası olan birini tanıdığından bahseder. Tam o sırada içeri bir kadın girer.

Yamaç, Çukur'un gençlerine Yücel'i bulmak için onlara ihtiyacı olduğunu söyler. Mesele Yücel'i bulmak değil onu kimin koruduğunu anlamaktır. Yamaç, gençlere yapmalarını istediği şeyleri anlatır. Ardından Yücel için, “O Çukur’u İstanbul’da sanıyor ya, İstanbul’un Çukur’da olduğunu öğrenecek!” diyerek gençleri onu ele geçirmek için İstanbul sokaklarına salar. Gençler her yerde Yücel'i aramak ya da izini bulmak için harekete geçer. Yücel evine doğru giderken sokaklardaki Çukur gençlerinden bazılarını görür.