Çukur neden yok? Çukur’un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Çukur'dan Corona virüs önlemi geldi ve Çukur’un çekimlerine ara verildi. Önlemler sebebiyle verilen ara Çukur’un yayın gününü de aksattı. Bugün Çukur’un yeni bölümü yayınlanmayacak ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.
ÇUKUR DİZİSİ ÇEKİMLERİNE 1 HAFTA ARA
Çukur dizisi ilk etapta çekimlerini 1 hafta boyunca durdurma kararı aldı. Bir haftanın ardından durum tekrar değerlendirilecek ve çekimlerin devam edip etmeyeceklerine karar verilecek.
ÜÇ DİZİ DAHA ARA VERDİ
12 sendika ve derneğin yeni tip Corona virüsü nedeniyle dizi ve film setlerine 2 hafta ara verilmesi talebine ilk yanıt Limon Yapım ve Karga Seven Yapım’dan geldi.
Hekimoğlu, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin çekimlerine ara verildi.