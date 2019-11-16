Çukur yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Celasun, Akşın’ın katili Yücel’i buluyor!

Çukur 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Celasun, Akşın'ı öldüren Yücel'i buluyor. Yamaç'a onun ölmesini istediğini söyleyen Celasun beklemediği bir cevap alıyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

Çukur 3. sezon 9. bölüm fragmanı Show TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; İntikam isteyen Celasun'un Yücel'i bulduğu ve “Bana yaşamaması yetmez, ölmesi lazım!” sözlerinin dikkat çekiyor. Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ve Çukur dizisi, 3 sezon 8. bölüm izleme linki haberimizde…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 3. SEZON 8. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azer, Fadik’i kurtaranın Yamaç olduğunu öğreniyor. Selim, kızı Karaca’yı kurtarmak için Azer’in karşısına çıkıyor. Cumali, Murtaza’nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep oluyor.

Aliço’yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçecek. Aliço ile Yavuz arasında yaşanan gergin dakikalar tansiyonu tırmandırıdı. Vartolu ve Medet, sonunda kavuşuyor.

Yamaç’ın Aliço’ya ulaşıp ulaşmayacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.