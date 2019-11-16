Çukur yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Celasun, Akşın’ın katili Yücel’i buluyor!

Çukur 3. sezon 9. bölüm fragmanı Show TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; İntikam isteyen Celasun'un Yücel'i bulduğu ve “Bana yaşamaması yetmez, ölmesi lazım!” sözlerinin dikkat çekiyor. Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ve Çukur dizisi, 3 sezon 8. bölüm izleme linki haberimizde…
ÇUKUR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
#Çukur 3.Sezon 9.Bölüm 2.Fragmanı “Tarihte pek çok kral savaşırken değil, kral olmaya çalışırken ölmüştür” @showtv @ayyapim https://t.co/j446e79dJX
— Çukur Dizi Resmi (@cukurdizi) November 15, 2019
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
#Çukur 3.Sezon 9.Bölüm Fragmanı “Sen belki bilmezsin bizim Çukurumuzu” @showtv @ayyapim https://t.co/MF1Six9LQS
— Çukur Dizi Resmi (@cukurdizi) November 13, 2019
ÇUKUR 3. SEZON 8. SON BÖLÜM İZLE
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Azer, Fadik’i kurtaranın Yamaç olduğunu öğreniyor. Selim, kızı Karaca’yı kurtarmak için Azer’in karşısına çıkıyor. Cumali, Murtaza’nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep oluyor.
Aliço’yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçecek. Aliço ile Yavuz arasında yaşanan gergin dakikalar tansiyonu tırmandırıdı. Vartolu ve Medet, sonunda kavuşuyor.
Yamaç’ın Aliço’ya ulaşıp ulaşmayacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.