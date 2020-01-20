Çukur yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, Yamaç ile yeniden düşman oluyor!

Çukur yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, Yamaç ile yeniden düşman oluyor!

Çukur 3. sezon 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm 2. fragmanında; Acı gerçeği öğrenen Vartolu, Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Yamaç’ın yaşadıklarını sorgulayan Selim her şeyi anlatması için baskı yapıyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanları...

Çukur yeni bölüm 2. fragmanı Show TV ekranınlarında seyircilerle buluştu. Yeni bölüm fragmanında; Mahsun ve Yücel'i de yanına alan Çağatay, acımasız planını devreye sokuyor. Yücel, Yamaç’ı öldürmek için Mahsun’u da kendi tarafına çekmek istiyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ÇUKUR 3. SEZON 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay’ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışır.Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca’yı Azer’in evinden almaya çalışan Cumali’yi sakinleştirir. Karaca, Cumali’nin karşısında durur. Vartolu’nun Türkiye’ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğurur.

ÇUKUR 3. SEZON 16. SON BÖLÜM İZLE

Vartolu, Saadet'in boşanma davası açtığını öğrenince Almanya'dan apar topar gelir. Vartolu babasının katilini öğrenir. Cumali, Karaca'nın Azer'in evinde kalmasına katlanamaz, Karaca'yı eve geri getirmek ister. Ancak buna hem Karaca hem de Sultan ana karşı çıkar. Karaca ise kendini yalnız hisseder omzunu Azer'e yaslar. Azer, Çağatay Erdener ile buluşur.