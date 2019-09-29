Çukur yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç, son hedefine geliyor

Çukur 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölüm ikinci fragmanında; Yamaç, son hedefinin arkasında beliriyor. Efsun’a silah doğrultan Yamaç’ın tetiği çekip çekmeyeceği ise merakla bekleniyor. Çukur 70. bölüm fragmanı ve ilk sahnesi...

Çukur yeni bölüm 2. fragmanı yayında. Başka bir hapishaneye nakledilen Vartolu Salih'in sorunlar yaşadığı görülürken, cezaevinden kaçan Cumali intikam ateşiyle yanıyor. Azer ve ailesinin ateş hattında kaldığı fragman nefesleri kesti. Seyirciler yeni bölümde neler olacak merak ediyor. İşte Çukur yeni bölüm detayları…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI



ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'da Cumali, Akın'ın Çukur'da düzeni sağlayamadığını öğreniyor. Silahçıların “Öküz öldü ortaklık bozuldu.” sözleri Cumali'yi çileden çıkartıyor. Akın ise Çukur'da iktidarını kurabilmek için sahte bir saldırı düzenletiyor. Azer Kurtuluş ile iş birliği yapıyor.

Akın, Yamaç'ı öldürmek için plan yapmaya başlıyor “Ben onu öldürmezsem o beni yaşatır mı?” diyor. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atıyor.

Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım istiyor.