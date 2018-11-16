Çukur 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Çukur’da Vartolu ayrıntısı: Çukur’da Vartolu sessiz ve derinden geliyor!

Çukur 2. fragmanı yayınlandı! Çukur nefes kesen bir bölüm sonrası yeni fragman yayınlandı. Yamaç, baba evine döndü. Sultan, torunlarına kavuşuyor. Çeto, Salih'i Sadet'le köşeye sıkıştırıyor. Salih 'Benden ne istiyorsunuz' diyecek noktaya geliyor. Çukur 43. yeni bölüm fragmanında ise; Salih, Medet ile konuşuyor. Kararsızlık içindeki Salih’e Medet; ‘ Senin derdin Saadet yengem değil mi’ diyor. Vartolu’nun kafasında bir şeyler var. Ama vurup kırıp Saadet’i riske atmak istemiyor. İntikam için hazırlanan Salih kendinden emin şekilde harekete geçiyor. İşte, Çukur 43. yeni bölüm fragmanı...

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Nefesleri kesen 1. fragmanın ardından, Çukur yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Çukur 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Saadet'i kaçıran Çeto Salih'i gafil avlıyor. Ancak Salih, akıllıca bir plan yapıyor. Medet Salih'in yeniden Vartolu'ya dönüşüne şahit oluyor. Ancak bu dönüş sadece görünüşten ibaret. Salih bu bölümde fırtına estireceğe benziyor. İşte Çukur 43. yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR 43. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ÇUKUR 43. YENİ FRAGMANI GELDİ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 42. BÖLÜM ÖZETİ

Cumali ve Celasun’un Karakuzular’a düzenlediği saldırı sırasında hiç beklenmedik bir durum gelişir. Celasun, Cumali’nin arkasında ona silah doğrultmuştur. Tam ateş edecekken Karakuzular durumu fark eder ve çatışma çıkar. Cumali ve Celasun kaçmak zorunda kalırlar ama bu kezde kaçtıkları yol üzerinde merdiven olmadığını fark ederler. Merdivenin başında hiç ummadıkları biri vardır. O Yamaç’tır. Merdiveni tek bir şartla onlara uzatır. Cumali Çukur’a girmeyecektir, Celasun ise Yamaç’a yardım edecektir.

ÇUKUR 42. BÖLÜM İZLE

ÇETO ERSOY’DAN HESAP SORUYOR

Çeto ve Mahsun uyuşturucu imalethanesine Yamaç’ın yaptığı operasyondan sonra Ersoy’a hesap sormaya gelir. Durum iç açıcı değildir. Çeto Ersoy’dan ne yapıp edip o malları yetiştirmesini ister. Bu arada Mahsun’a gelen telefonda Çukur’a saldırı olduğu söylenir. Mahsun Afganlılardan şüphe etse de Çeto bu işin arkasında Cumali’nin olduğunu söyler.

YAMAÇ VARTOLU’YU DAYAK YEMEKTEN KURTARIYOR

Akşın eve gelen Celasun’a Yamaç, Sena ve Cumali amcasını gördüğünü, yeni eve taşındıklarını söyler. Cumali her zamanki gibi hayal gördüğünü düşünürken Karaca Akşın’ı doğrular. Celasun, Karaca’ya ondan habersiz hiçbir şey yapmamasını söyleyerek tehdit eder. Bu arada Vartolu girdiği bir meyhanede arka arkaya içkileri devirir. İçtiği içkilerin hesabına itiraz edince meyhanedeki çalışanların saldırısına uğrar. Bu sırada içeri giren Yamaç, Vartolu’yu daha fazla dayak yemekten kurtarır.

“SEN KENDİNİ ÖLDÜRENİ AFFEDER MİSİN”

Meliha, İdris’in masasında yüzüne neden bakmadığını sorar. Korkuyor musun? deyince, İdris de, “tavşan neden korkar biliyor musun, korktuğu için değil kaçtığı için korkar” der. Bu arada Aliço Meliha’nın kaldığı huzurevine getirir. Ancak odasına girmeye cesaret edemez. Geri dönüp gitmek isteyince Aliço, Meliha’nın içerde olduğunu söyler. Girmiyecek misin? der. İdris de, “Girmiyeceğim Aliço. Ben Meliha’yı öldürdüm hem de Çukur için. Çukur da gitti Meliha da ben ona ne diyeceğim. Sen kendini öldüreni affedermisin” der. Bu sırada içeride Meliha bütün konuşmaları duymaktadır.

ÇETO’DAN YENİ BİR OPERASYONUN SİNYALİ

Çeto, son saldırıda kaç Karakuzu’yu kurban verdiklerini Mahsun’a sorar. Mahsun’a, “Çukur’da kırk tane tilki dönüyor. Kırkının da kuyruğu birbirine değmiyor. Biz alalım bu tilkiler, hepsinin kuyruğunu böyle birbirine bağlayalım. O zaman belki kaybolmazlar” der. Bu Çukur’da yeni bir operasyonun işaretidir.

ÇUKUR’UN MAHSUN’U BERKAY ATEŞ KİMDİR?

19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya gelen Berkay Ateş, İstanbul doğumludur. Anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahan'lıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Berkay Ateş, oyunculuğa televizyon ekranlarında ‘Sessiz Fırtına’ ile başladı.

Karadayı, Analar ve Anneler, İstanbul Sokakları gibi dizilerde rol alan Berkay Ateş, Anne dizisindeki performansı ile geniş kitlelerce tanınmaya başladı. 2013 yılında iki arkadaşı ile Tiyatro D22’yi kuran Ateş, tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve oyun yazarlığı yapmaktadır.

Show TV ekranlarında ikinci sezonu yayınlanmakta olan Çukur dizisine dahil olmuş ve Mahsun karakterine hayat veren Berkay Ateş, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Kova Burcudur.