Çukur yeni bölüm fragmanı: Yamaç, Efsun’un karşısında! Çukur 3. sezon 1. bölüm (68. bölüm) izle!

Çukur yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Kadrosuna kattığı yeni isimlerle, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Çukur'un 69. yeni bölüm fragmanında; Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkıyor. Adana’ya giden Azer ise hayatının en büyük sınavını verecek. İşte Çukur 69. yeni bölüm fragmanı ve Çukur 68. son bölüm izleme linki...

Geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan Çukur dizisinin üçüncü sezonunda da heyecan artarak devam ediyor. Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün fragmanları yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile beklenmedik şekilde karşı karşıya geliyor. Çukur’un yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki…

ÇUKUR 69. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ÇUKUR 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahallede gezintiye çıkan pazarda satış yapan Karaca’nın yanına uğruyor. Öfkesi asla dinmeyen Karaca ise Akın’ın üstüne gidiyor. Karaca’nın lafları sonrası sinirlenen Akın mahallede olduğu için sakin kalmaya çalışsa da pek başarılı olamıyor. İkili arasında bunlar olurken ise Pazar alanına eli silahlı motorcular basıyor.

ÇUKUR 68. BÖLÜM İZLE

Hastaneden çıkma mutluluğuyla doktorun odasından çıkan Yamaç’ı odasında büyük bir sürpriz bekliyor. Odasında bir kadınla karşılaşan Yamaç görevliler gelince Nehir ile tanışmış oluyor. Oda krizi çözülmüş gibi gözükse de Nehir odaya geri dönüyor.

Azer’in yaptıkları sonrası hesap sormaya giden Akın, Yücel’in kapısına dayanıyor. Yücel’e verdiği sözü tutmasını isteyen Akın gerçeği görmeyi başlıyor. Akın’a Efsun ve Azer’in her dediğini yapmasını söyleyen Yücel eğer yapmazsa kendisine acımayacaklarını söylüyor.

Akın’ı buluşmaya çağıran Azer bir ortaklık teklifi sunuyor. Akın teklifi başta kabul etmiş gibi görünse de sonradan tavrını ortaya koyuyor. Çukur’un kendi mahallesi olduğunu söyleyen Akın orada yapılacak her işin kendi kuralları ile yapılacağını ekliyor.

Yücel, Timsah ve Azer ile yemek masasına oturan Efsun, Çukur üzerindeki planını açıklıyor. Efsun ve Azer’in planını dinleyip, istediklerini bu kadar kolay elde edemeyeceklerini söyleyen Yücel Çukur’a Karakuzuları ilk soktuğu zamanı anlatıyor. Yücel’i dinleyen Efsun ise mekanın kendisinde olduğunu diğerlerine ise içeride ne isterlerse yapabileceğini söylüyor.

Aldığı yoğun sakinleştiriciler sonrası kendini doktorun odasında bulan Cumali kelepçelerinin açılmasını istiyor. Git gide sinirlenmeye başlayan Cumali sedyeyi kırdıktan sonra gardiyanlara saldırıp tek tek yere seriyor ama yine sakinleştirici ile kendini yerde buluyor.