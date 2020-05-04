Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur yeni bölüm bugün var mı?

Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur yeni bölüm bugün var mı?

Pazartesi akşamlarının fenomen dizilerinden Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur dizisinin sevenleri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölüm sürprizi ile takipçilerini sevindiren Çukur, bu akşam ekranlarda olacak mı? İşte tüm detaylar…

Show TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Çukur, bu akşam ekranlarda olacak mı? Çukur dizisi, en çok sevilen dizilerin başında geliyor. İki haftayı pas geçtikten sonra geçen hafta yeni bölüm ile takipçilerini sevindiren Çukur, bu akşam ekranlarda olup olmayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Show TV'nin yayın akışında Çukur gözükmüyor. Fenomen dizi bu akşam ekranlarda olmayacak. Çukur dizinin yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.