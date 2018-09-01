Çukur yeni sezon fragmanı geldi! Karakuzular Çukur’a indi! Çukur 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur dizisi yeni fragmanı tüyleri diken diken etti. Koçovalılar'ın yeni düşmanı belli oldu. Çukur bayrağı indirildi ve yeni bir savaşın sinyali verildi. Yeni fragmanın sonunda Yamaç'ın kötü durumda olduğu da ekrana geliyor. Peki Çukur dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak. İşte yayınlanan yeni fragman ve 2. sezona dair merak edilenler...

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Çukur dizisi 2. sezonu için hazırlanıyor. Dizinin 2. tanıtım fragmanı da geldi. Yeni fragmanda Çukur’da yeni bir grubun ortaya çıktığı ve sokakları ele geçirdiği görülüyor. Koçovalılar’ın bu yeni düşmanı hakkında yeni sezonla beraber fiir sahibi olacak olan izleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merakı ediyor. İşte Çukur’un yeni sezonuna dair tüm merak edilenler…

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Çukur dizisi için geri sayım başladı. Pazartesi günleri Show TV’de ekrana gelen dizinin Eylül ayı içinde yayınlanacağı duyuruldu. Tam tarih belli olmasa da Eylül ayının sonuna doğru yayınlanacağı konuşuluyor.

ÇUKUR YENİ FRAGMAN İZLE:

Hafızalara kazınan Çukur dövmesinin farklı bir sembole dönüştüğü tanıtım Çukur'un ekrana gelecek heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. Sezon finaliyle izleyicilerini merakta bırakan dizide farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken Karakuzular çetesi ile Koçovalıların arasındaki mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü bu adamlardan Erkan Avcı'nın Çeto, Berkay Ateş'in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Çukur yeni sezonuyla herkesi çok şaşırtacak.