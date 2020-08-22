Çukur 4. yeni sezon ilk fragman geldi! Çukur yeni bölüm ne zaman?

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Çukur dizisinin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Kadrosunu yeni oyuncularla güçlendiren fenoman dizi Çukur’un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Çukur dizisi yeni fragmanı…

Geçtiğimiz sezon 93. bölümü sezon finali yapan Çukur'un yeni sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Kadrosuna ünlü oyuncu İrem Sak'ı dahil eden Çukur'un yeni sezon fragramanı bugün yayınlandı.

ÇUKUR YENİ SEZON İLK FRAGMAN

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4. sezonunun ilk fragmanı yayınlanan fenoman dizi Çukur'un yeni sezonu eylül ayında ekranlarda olacak. Ay Yapım imzalı Çukur, üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada kendisinden söz ettirirken, gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLEME EKRANI



ÇUKUR SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca’nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül’e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet’le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.