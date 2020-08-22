Çukur 4. yeni sezon ilk fragman geldi! Çukur yeni bölüm ne zaman?

Geçtiğimiz sezon 93. bölümü sezon finali yapan Çukur'un yeni sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Kadrosuna ünlü oyuncu İrem Sak'ı dahil eden Çukur'un yeni sezon fragramanı bugün yayınlandı.
ÇUKUR YENİ SEZON İLK FRAGMAN
ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
4. sezonunun ilk fragmanı yayınlanan fenoman dizi Çukur'un yeni sezonu eylül ayında ekranlarda olacak. Ay Yapım imzalı Çukur, üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada kendisinden söz ettirirken, gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor.
ÇUKUR SON BÖLÜM İZLEME EKRANI
ÇUKUR SON BÖLÜM YAŞANANLAR
Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca’nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül’e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet’le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.