Çukur yeni sezon oyuncuları: Çukur dizisi 3. sezon oyuncuları kimler?

Sürükleyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Çukur 3. sezonu ile ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Köstendil, Öner Erkan, Necip Memilli ve Perihan Savaş gibi isimleri barındıran dizi yeni oyuncularla da kadrosunu güçlendirdi. İşte Çukur dizisi oyuncuları...

İlk iki sezonda adından sıkça söz ettiren Çukur’un üçüncü sezonunda da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonda kadrosunda Çukur dizisi birçok ismi oyuncu kadrosuna dahil etti. İşte Çukur dizisi oyuncuları…

ÇUKUR OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Yamaç Koçovalı

Perihan Savaş: Sultan Koçovalı

Erkan Kolçak Köstendil: Vartolu Salih

Öner Erkan: Selim Koçovalı

Rıza Kocaoğlu: Aliço

Kubilay Aka: Celasun

Necip Memili. Cumali Koçovalı

ÇUKUR YENİ SEZON OYUNCULARI

Çukur dizisine yeni oyuncuları arasında Hazal Subaşı ve Damla Sönmez yer alıyor. Ayrıca usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.

SALİH KALYON KİMDİR?

Salih Kalyon kimdir, Salih Kalyon, 1946 yılında Ağrı‘da doğmuştur. Aslen Trabzon, Çaykara, Koldere köyündendir. Babası Abdurrahman Kalyoncu’dur. Salih Kalyon’un babası saatçilik yapmak üzere Koldere köyünden yıllar önce Ağrı’ya gittiği için orada doğmuştur.

Ortaokuldan sonra tahsiline devam etmemiştir. 1964 yılında 18 yaşındayken İstanbul‘a gelmiştir. Tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde ve dizilerde oynamıştır.

MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Meral Onuktav Çetinkaya, 5 Mart 1945 yılında Bursa'da doğmuştur. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda çalışmıştır. Meral Çetinkaya 1986 yılında Sızı adlı dizi ile ilk dizi deneyimini yaşamış en büyük çıkışını 1989 yılında rol aldığı Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Ayla karakteri yapmıştır. Meral Onuktav, Oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile 1992 yılında evlendi aynı yıl eşi kalp krizi nedeniyle 1992'de 44 yaşındayken vefat etti.

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer, 21 Haziran 1954 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Asıl adı Şennur Sürer’dir. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Rabia’dır. Bursa Anadolu Kız Lisesi’nden mezun oldu.

1971 yılında Sindirella filmi ile oyunculuğa başlayanNur Sürer’in ilk uluslararası çalışması, 1984 yılındakiAyna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında “En İyi Yabancı Film” dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk, 1993 yılında Dunkle Schatten der Angst ve 1998 yılında Yara izledi.

1989 yapımı yönetmenliğini Tunç Başaran’ın yaptığı “Uçurtmayı Vurmasınlar” adlı sinema filminde başrolde; Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya, Füsun Demirel ile beraber oynadı.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1996 da İzmir hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı şuanda 23 yaşındadır. İlk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı ve düzgün fiziği ve temiz yüzü ile erkeklerin çok beğendiği bir kızdı. İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir. Adını Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almış ama dizi tutmamıştır. Hazal Subaşı son olarak Trt1’in Halka dizisi kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır.

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

1987 İstanbul doğumlu olan Damla Sönmez artık 32 yaşındadır. Çerkes güzeli bir oyuncu olan Damla Sönmez Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur; ancak yeteneğinin kemanda değil oyunculukta olduğunu keşfeden Damla Sönmez Yeditepe Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi almıştır. İlk olarak 2004 yılında daha 17 yaşında Camdan Pabuçlar dizisi ile ekrana çıkan Damla Sönmez 2008 yılında Emret Komutanım dizisi ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Damla Sönmez son dönemde Güllerin Savaşı dizisinde Gülru karakteri ile ismini sadece Türkiye’ye değil yedi cihana duyurmuştur; ancak 2018 ve 2019 da Aşk ve Gurur ve Masum Değiliz dizilerinde başrolde yer alsa da iki dizinin de ekran ömrü uzun olmadı.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul’un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur’da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena'dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç'ın Sena’ya söylediği gibi “ölene kadar mutlu” yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç'ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç'ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.