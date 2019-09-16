Çukur yeni sezon oyuncuları: Çukur dizisinde kimler oynuyor?

Çukur üçüncü yeni sezonu ile ekranlara fırtına gibi dönüyor. Son iki sezonun en çok izlenen ve gündem yaratan dizilerin başında gelen Çukur yeni sezonda birçok yeni oyuncu kadroya katılıyor. İşte Çukur 3. sezonda kimler oynuyor sorusunu yanıtı...

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Köstendil, Öner Erkan, Necip Memilli ve Perihan Savaş gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Eski oyuncuların yanı sıra yeni sezon öncesinde yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren dizi de babasını öldürmek zorunda kalan Yamaç neler yapacak merak ediliyor.

ÇUKUR YENİ SEZON OYUNCULARI

Çukur dizisine yeni oyuncuları arasında ön plana Hazal Subaşı ve Damla Sönmez yer alıyor.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1996 da İzmir hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı şuanda 23 yaşındadır. İlk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı ve düzgün fiziği ve temiz yüzü ile erkeklerin çok beğendiği bir kızdı. İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir. Adını Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almış ama dizi tutmamıştır. Hazal Subaşı son olarak Trt1’in Halka dizisi kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır.

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

1987 İstanbul doğumlu olan Damla Sönmez artık 32 yaşındadır. Çerkes güzeli bir oyuncu olan Damla Sönmez Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur; ancak yeteneğinin kemanda değil oyunculukta olduğunu keşfeden Damla Sönmez Yeditepe Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi almıştır. İlk olarak 2004 yılında daha 17 yaşında Camdan Pabuçlar dizisi ile ekrana çıkan Damla Sönmez 2008 yılında Emret Komutanım dizisi ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Damla Sönmez son dönemde Güllerin Savaşı dizisinde Gülru karakteri ile ismini sadece Türkiye’ye değil yedi cihana duyurmuştur; ancak 2018 ve 2019 da Aşk ve Gurur ve Masum Değiliz dizilerinde başrolde yer alsa da iki dizinin de ekran ömrü uzun olmadı.

ÇUKUR YENİ SEZON İLK BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 2. SEZON 34. BÖLÜM ÖZETİ: FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim arabası ile giderken telefonu çalar. Karşısındaki kişi hastaneden aradığını, cezaevi yakınlarında oğlu Akın Koçovalı'nın ölü bulunduğunu söyler. Selim duydukları karşısında şok geçirir. Arabasını kenara çeker ne olduğunu anlamaya çalışır. Kendinden geçmiş bir halde morga gelerek, kendini tanıtır. Akın Koçoval'yı teşhise geldiğini söyler. Görevli onu morga götürü. İçeri girdiğinde masanın üzerinde ceset torbasını görür. Sonunda cesaretini toplayarak ceset torbasını açar. Ancak karşısındaki yüz oğlunun yüzü değildir. Bu sırada diğer tarafta oğlu Akın ona doğru bakmaktadır. Selim oğlunu farketmez. Akın “baba” der. Selim şoke olur. Akın babasının yüzüne bakıp gülümser. Kollarını kaldırır ve “bab” diyerek ona doğru yürü. Selim yaşadığı olayın şoku ile ona bir tokat atar. Akın'a ne yaptığını sorar. Ardından oğluna sarılır.

Akın içeride Yücel'in kendisinin yerine geçen Akın Koçovalı'ya anlattıklarına kulak misafiri olur. Yücel'in Akın'ı kendi yanına çekmek için söyledikleri aklına gelir. Bu arada Yücel Azer ile buluşur. Azer Yücel'e ailesini ve çocukluğundan bahseder. Babasının hapse nasıl düştüğünü, nasıl öldüğünü ve annesinin onları yaşatmak için neler yaptığını anlatır. Yücel de kendi hikayesini anlatarak Azer'e ittifak yapmayı teklif eder. Azer Yücel'e parası olup olmadığını sorar. Yücel olmadığını ancak parası olan birini tanıdığından bahseder. Tam o sırada içeri bir kadın girer.

YAMAÇ'TAN ÇUKUR'UN GENÇLERİNE YÜCEL TALİMATI!

Yamaç, Çukur'un gençlerine Yücel'i bulmak için onlara ihtiyacı olduğunu söyler. Mesele Yücel'i bulmak değil onu kimin koruduğunu anlamaktır. Yamaç, gençlere yapmalarını istediği şeyleri anlatır. Ardından Yücel için, “O Çukur’u İstanbul’da sanıyor ya, İstanbul’un Çukur’da olduğunu öğrenecek!” diyerek gençleri onu ele geçirmek için İstanbul sokaklarına salar. Gençler her yerde Yücel'i aramak ya da izini bulmak için harekete geçer. Yücel evine doğru giderken sokaklardaki Çukur gençlerinden bazılarını görür.