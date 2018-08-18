Çukur yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

Geçen sezona damgasını vuran Çukur'dan yeni sezon tanıtımı geldi. Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara vermişti. Sezon finalinde yüzüklerinde farklı semboller bulunan karakterlerin ortaya çıkmasıyla heyecanın giderek arttığı Çukur, yeni sezonuyla da izleyicileri ekrana kilitleyecek. Peki Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte reyting rekorları kıran Çukur ile ilgili son gelişmeler...

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Çukur dizisinin yeni sezonu Eylül ayında yayınlanmaya başlayacak. Hafızalara kazınan Çukur dövmesinin farklı bir sembole dönüştüğü tanıtım Çukur'un ekrana gelecek heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. Sezon finaliyle izleyicilerini merakta bırakan dizide farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken Karakuzular çetesi ile Koçovalıların arasındaki mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü bu adamlardan Erkan Avcı'nın Çeto, Berkay Ateş'in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Çukur yeni sezonuyla herkesi çok şaşırtacak.