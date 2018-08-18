Çukur yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?
Çukur dizisinin yeni sezonu Eylül ayında yayınlanmaya başlayacak. Hafızalara kazınan Çukur dövmesinin farklı bir sembole dönüştüğü tanıtım Çukur'un ekrana gelecek heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. Sezon finaliyle izleyicilerini merakta bırakan dizide farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken Karakuzular çetesi ile Koçovalıların arasındaki mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü bu adamlardan Erkan Avcı'nın Çeto, Berkay Ateş'in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Çukur yeni sezonuyla herkesi çok şaşırtacak.