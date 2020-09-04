Çukur yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Son fragman yayınlandı

Ekranların sevilen dizilerinden olan Çukur, yeni sezon duyurusunu yaptı. Çukur 4. sezon ilk bölümü 7 Eylül Pazartesi Show TV ekranlarında yayınlanacak. Fenomen dizi Çukur’un yeni sezonu ile ilgili bazı bilgiler…

Ay Yapım tarafından yapılan ve gerek hikayesi gerekse sosyal mesajlarıyla sürekli gündemde olan Çukur dizisi yakında tekrardan ekranlara dönüyor. Yeni sezondan kadrosunu Mustafa Avkıran ve İrem Sak gibi ünlü oyuncularla güçlendiren Çukur'da, yayınlanan son fragmanda Yamaç ve Arık Böle Erdenet arasında yaşanan kavga gerilimi iyice yükseltiyor.

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz sezonu corona virüsü yüzünden erken kapatan Çukur, 93. bölümde sezon finali yapmıştı. Çukur yeni sezon 94. bölüm 7 Eylül Pazartesi saat 20.00'da ekranlarda olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.