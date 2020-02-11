Çukur’a damga vuran öpüşme sahnesi
xBaşrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş’ın paylaştığı Çukur, 10 Şubat Pazartesi akşamı 87. bölümüyle ekrana geldi.
ÇUKUR’DA YAMAÇ VE EFSUN ÖPÜŞTÜ
Ormanda kendisini kovalayan adamlardan kaçarken yaralanan Yamaç bir kez daha kendisini Efsun’un kapısında buldu. Yamaç’ın yaralarını saran Efsun ile Yamaç arasında yakınlaşma yaşandı. Yamaç ve Efsun’un öpüşme sahnesi son bölüme damga vurdu.