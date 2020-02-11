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Çukur’a damga vuran öpüşme sahnesi
Çukur’a damga vuran öpüşme sahnesi
Çukur dizisinin merakla beklenen 87. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Yamaç ve Efsun yakınlaşmaya başlıyor. “Gözlerinde ne var” diyen Yamaç, Efsun ile öpüşüyor.
Magazin 11 Şubat 2020 - 10:25

xBaşrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş’ın paylaştığı Çukur, 10 Şubat Pazartesi akşamı 87. bölümüyle ekrana geldi.

ÇUKUR’DA YAMAÇ VE EFSUN ÖPÜŞTÜ

Ormanda kendisini kovalayan adamlardan kaçarken yaralanan Yamaç bir kez daha kendisini Efsun’un kapısında buldu. Yamaç’ın yaralarını saran Efsun ile Yamaç arasında yakınlaşma yaşandı. Yamaç ve Efsun’un öpüşme sahnesi son bölüme damga vurdu.

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Son güncelleme: 10:26 - 11.02.2020
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