Çukur’a iki yeni oyuncu!

Geçen sezona damgasını vuran başrollerde Aras Bulut İynemli ile Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı diziye iki yeni oyuncu katıldı. Dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor.

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Çukur dizisine Erkan Avcı ile Berkay Ateş katıldı. Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu.

Koçovalılar’a kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda Çukur’da tansiyonu yükseltecek.