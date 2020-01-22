Çukur’a yeni transfer! Alara Turan da kadroya katıldı

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna Alara Turan da katıldı. Son olarak Kardeş çocukları dizisinde yer alan Alara Turan, Çukur'da Akın'ın eski kız arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen Çukur'a bir isim daha dahil oldu. Dizinin oyuncu kadrosuna Alara Turan katıldı. Alara Turan, ‘Songül’ karakteriyle Akın’ın eski kız arkadaşını canlandıracak.

ALARA TURAN KİMDİR?

Alara Turan, 14 Eylül 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Çocukları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve Hayal karakterine hayat veren Alara Turan, 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve Başak burcudur.