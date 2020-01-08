Çukur’a yeni transfer! “Çivi” karakterini yakışıklı oyuncu canlandıracak

Çukur dizisine Nejat İşler'den sonra bir oyuncu daha dahil oluyor. Medya kulislerinde yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın Çukur'a katılacağı konuşuluyor.

Son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş iddialara göre Çukur dizisine transfer oldu. Yeni bölümlerde Çukur dizisinde yer alması beklenen oyuncunun dizi de Çivi karakterine hayat vereceği konuşuluyor.

NEJAT İŞLER DE ÇUKUR KADROSUNA KATILDI

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen Çukur dizisi oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Nejat İşler katıldı. Çukur'un kadrosuna katılan Nejat İşler sürpriz bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

YAMAÇ'IN YENİ DÜŞMANI ÇAĞATAY

Çukur'da izleyicilerin karşısına yine “kötü adam” rolü ile çıkacak olan Nejat İşler'in dizideki ismi Çağatay olacak. Yamaç'ın bugüne kadarki en zorlu düşmanı olacak Çağatay'ın nasıl bir karakter olacağı merak uyandırıyor.