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Çukur’da intikam zamanı!
Çukur’da intikam zamanı!
Çukur'un 3. sezonunda Yamaç, düşmanlarından tek tek intikam alıyor. Son bölümde seyirciler sırada kimin olduğunu merakla bekliyor. Yamaç, intikam aldıkça tespihi ile olay mahalline imzasını bırakıyor.
Sozcu.com.tr
Magazin 30 Eylül 2019 - 23:08

Çukur’da geçtiğimiz sezonda İdris Koçovalı ölmüş, Koçovalı kardeşlerin her biri bir yere dağılmıştı. Yamaç Koçovalı, düşmanlarından intikam almaya başladı. Yamaç önce Yücel’den sonra Azer’den intikam aldı ancak ikisini de öldürmedi. Vicdan azabı çeken Azer ise yeni bir intikam için kolları sıvadı.

Yamaç son bölümde ise Timsah’ı öldürdü. Efsun’un fotoğrafını yakan Yamaç, “Sırada Efsun var.” dedi.  Tüm bu intikam serisinde dikkat çeken detay ise Yamaç’ın intikam aldığı her yerde imza olarak tespih bırakması oldu.




Son güncelleme: 23:21 - 30.09.2019
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