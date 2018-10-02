Çukur’da kimler öldü, kimler sağ kaldı! İşte diziden ayrılan isimler…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren geniş bir izleyici ve hayran kitlesine ulaşan Çukur, yeni sezona yine birbirinden heyecanlı ve sürprizlerle dolu bölümleriyle hızlı bir giriş yaptı. Dizinin geçtiğimiz haziran ayındaki sezon finali müthiş ses getirmiş, hayranları yeni sezonunun başlayacağı günü iple çekmeye başlamıştı. Sezon finalinde Karakuzular’ın Koçovalılara düzenledikleri saldırının ardından kimlerin hayatta kaldığı, kimlerin de diziye veda ettiği merak konusu olmuştu. Yeni sezonun başlaması ile birlikte bu sorular da yavaş yavaş cevaplarını bulmaya başladı.

PAŞA, BERBER MUHİTTİN VE DİĞERLERİ…

Yayınlanan ilk üç bölümde, baba İdris Koçovalı ve Sultan Ana’nın hayatta olduğu öğrenilirken, dizinin önemli karakterlerinden olan İdris Koçovalı’nın sağ kolu Paşa diziye veda etti. Diğer önemli karakterlerden biri olan ve Çukur’un yayınlandığı ilk bölümde Vartolu Sadettin’in adamları tarafından tuzağa düşürülerek öldürülen İdris’in en sevdiği oğlu Kahraman’ın dul kalan eşi Nedret ve yine Kahraman’ın oğlu Acar’ın da ölenler arasında olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Meke’nin babası olan Berber Muhittin de yeni sezonda dizide yer almayacak bir diğer isim. Bilindiği gibi Çukur’un sezon finalinde, Baykal Bey’in iki oğlu; Avukat Nazım ve Sena’nın üvey abisi Emrah birbirlerini öldürerek diziye veda etmişlerdi.