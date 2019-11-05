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Çukur’da Murtaza’dan beklenmeyen hareket! “Bükemediğin eli öpeceksin”
Çukur’da Murtaza’dan beklenmeyen hareket! “Bükemediğin eli öpeceksin”
Çukur'da Koçovalılar bu kez düşmanlarını beklemek yerine onları bulup ortadan kaldırmak için harekete geçiyor. Son bölümde Murtaza tüm önlemlerini almasına rağmen Yamaç ve Cumali Koçovalı'nın ziyareti karşısında şaşkına dönüyor.
Sozcu.com.tr
Magazin 5 Kasım 2019 - 00:16

Çukur’un son bölümünde Koçovalılar düşmanlarına bir bir boyun eğdiriyor. Yamaç ve Cumali, Murtaza’nın evini basıyor. Yamaç, Murtaza’ya “Yanımızdakiler dostumuz karşımızdakiler yok ya da yok olduklarının henüz farkında değiller! Yanımızda mısın karşımızda mısın?” diye soruyor, Cumali ise elini öpmesi için uzatıyor.

Murtaza, Koçovalılar’ın tehditleri karşısında hayatta kalmak için boyun eğiyor ve Cumali’nin elini öpmeden önce “Bükemediğin eli öpeceksin.” diyor. İşte o anlar…