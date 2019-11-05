Çukur’da Murtaza’dan beklenmeyen hareket! “Bükemediğin eli öpeceksin”
Çukur’un son bölümünde Koçovalılar düşmanlarına bir bir boyun eğdiriyor. Yamaç ve Cumali, Murtaza’nın evini basıyor. Yamaç, Murtaza’ya “Yanımızdakiler dostumuz karşımızdakiler yok ya da yok olduklarının henüz farkında değiller! Yanımızda mısın karşımızda mısın?” diye soruyor, Cumali ise elini öpmesi için uzatıyor.
Murtaza, Koçovalılar’ın tehditleri karşısında hayatta kalmak için boyun eğiyor ve Cumali’nin elini öpmeden önce “Bükemediğin eli öpeceksin.” diyor. İşte o anlar…