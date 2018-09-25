Çukur’da nefeslerin tutulduğu sahne! Son bölümde Yamaç, Sena’yı buldu

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Çukur 35. bölüm dün akşam ekrana geldi. Yamaç’ın bir türlü arayıp bulamadığı karısı Sena’yı, abisi Cumali, Aliço’nun yattığı hastanede bulur ve kaldıkları eve getirir. İkilinin bir araya gelmesi oldukça duygusal anlara sahne olur. İkisininde gözleri dolar, sözcükler sanki boğazlarında düğümlenmiştir ve konuşmakta zorlanırlar. İlk şaşkınlığın ardından ilk sözler de Yamaç’ın dilinden dökülür. Sena’ya ilk sözü “Nasılsın”dır. Sena iyi olduğunu söyler. Aynı soruyu Sena Yamaç’a sorduğunda verdiği cevap “iyileşiyorum” olur. Sena olan biteni anlamak istemektedir. Yamaç’a neler olduğunu ve Karakuzuların kim olduğunu sorar. Yamaç kim olduklarının bir önemli olmadığını, önemli olanın onun iyi olması olduğunu gerisinin de önemli olmadığını söyler.

“KIRGINIM, KIZGINIM”

Sena bu sözlerin ardından kırgın ve kızgın olduğunu çok acı çektiğini, bundan sonra ne olacağını, ne yapacaklarını da bilmediğini söyler. Yamaç, bundan sonrasını beraber yaşayarak ya da ayrı olarak yaşayarak göreceklerini bunları şimdi konuşmamaları gerektiğini açıklar ve Sena’dan kendisiyle gelmesini ister. Onu bir yere götürecektir. Sena endişelenmiştir. Yine ne olduğunu sorar. Yamaç bir süreliğine ailesinin yanına İzmir’e gitmesini ister ancak olumsuz yanıt alır. Aliço’ya çorba götürdüğünü bildiğini söyleyen Yamaç’a, bunu onun mu söylediğini sorar. Yamaç da onun söylemediğini zaten konuşmadığını sadece öyle olmasını umduğunu, çorbayı getirenin Sena olmasını istediğini anlatır.

“SENİ ÇOK ARADIM AMA BULAMADIM”

Sena’yı çok aradığını ama bulamadığını da söyleyince, Sena bulunmak istemediğini hazır olmadığını söyler. Yamaç ona hak verir. Yamaç yine aynı soruyu tekrar sorar: Gelir misin benimle?

Hep birlikte bir evin önüne gelirler. Sena’ya evin kapısını çalmasını ve içeri girmesini daha sonra da kendisinin geleceğini söyler. Hatta bunun için söz verince Sena inanmak istemez. Çünkü geçmişte verdiği hiçbir sözü tutmamıştır. Yamaç, Sena’ya geldiği için teşekkür eder ve oradan ayrılır. Yamaç’ın Sena’yı kapısının önünde bıraktığı evde kimin olduğu da daha sonraki sahnelerde ortaya çıkar…

İŞTE YAMAÇ SENA KARŞILAŞMASI