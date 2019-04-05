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Çukur’da Sena ölecek mi? Dilan Çiçek Deniz Çukur dizisinden ayrılıyor mu?
Çukur’da Sena ölecek mi? Dilan Çiçek Deniz Çukur dizisinden ayrılıyor mu?
Çukur'da seyirciyi şoke eden bir ayrılık olacağı iddia edildi. Sena Koçovalı'ya hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in Çukur'a veda etmesi bekleniyor.
Magazin 5 Nisan 2019 - 11:08

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı Çukur’dan Sena rolünü oynayan Dilan Çiçek Deniz ayrılıyor. Mahsun karakteri tarafından kaçırılan ve Çarpışma dizisinden Veli’nin bulmak için uğraştığı Sena’nın diziye ölerek veda etmesi bekleniyor.

Dilan Çiçek Deniz’in oynadığı karakter için vefat ettiğini belirten bir görsel hazırlandığı da ortaya çıktı. Ayrıca Çukur setinde gizlice çekilmiş ve sosyal medyada yayılan görüntüler de iddiaları güçlendirdi. Kaynak: Mynet
ÇETO VEDA ETMİŞTİ

Çukur’a geçtiğimiz bölümlerde Hare Sürel, Tansu Biçer ve Serhat Özcan katılmış Çeto karakterine hayat veren Erkan Avcı ise kadrodan ayrılmıştı.

Son güncelleme: 11:09 - 05.04.2019
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