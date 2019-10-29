Çukur’da Yamaç ve Vartolu arasındaki yüzleşme nefesleri kesti! Çukur yeni bölüm ilk sahne | fragmanı yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen ‘Çukur’un son bölümünde Yamaç ile Vartolu arasında bazı gerçeklerin açığa çıktığı bir yüzleşme yaşanırken, Yamaç Akın’ı Çukur’dan kovdu. Hapishanedeki herkesin serbest kaldığı bölümde, Vartolu’nun beraat etmesine rağmen yaptığı hamleyle hapishanede kalması tansiyonu yükseltti.

Pazartesi akşamları ekrana gelen ‘Çukur'un son bölümünde heyecan hız kesmezken, Yamaç ile Vartolu arasındaki büyük yüzleşme izleyenleri soluksuz bıraktı. Vartolu'nun neden hapishanede olduğunu anlamaya çalışan Yamaç, Vartolu'nun “Babamızın katili burnumun dibinde!” sözleri üzerine şaşkınlığını gizlemeye çalıştı. İkili arasındaki yüzleşme onları bazı önemli gerçeklerle yüzleştirdi.

Yamaç ile Vartolu'nun karşı karşıya geldiği anlar;



SELİM'İN KURTULUŞ PLANI!

Azer'in teke tek hesaplaşma isteğini kabul eden Yamaç, buluşma yerinde Azer'i beklemeye başladı. Yamaç'ın karşısına çıkmaya hazırlanan Azer'in, etrafını saran arabalarla birlikte ortadan kaybolmasıyla Yamaç neye uğradığını şaşırdı. Cumali'nin yerini öğrenmek isteyen cezaevi müdürünün sıkıştırdığı Selim, müdürün zaafını yakalayarak Yamaç'tan yardım istedi. Müdürü tuzağa düşüren Koçovalıların oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi.

KOÇOVALILAR SERBEST KALIYOR!

Murtaza'dan yardım isteyen Çizgili Kenan'ın oğlu Dağhan, Koçovalıları mahkemeye gittikleri zaman vurmayı planladı. Mahkeme günü geldiğinde aileyi korumak için hazır olan Yamaç ve Cumali, saldırıyı fark ettikleri sırada bir anlığına çaresiz kalınca yardımlarına Akın koştu. Koçovalı kadınlar, beraat eden Koçovalıların geri dönmesini heyecanla beklerken Vartolu'nun yaptığı hamle ev halkı arasında tansiyonu yükseltti. Vartolu beraat etmesine rağmen, babasının intikamı için hapishanede kalmaya devam etti.

YAMAÇ, AKIN'I ÇUKUR'DAN KOVDU!

Karşı atağa geçen Koçovalılar hastanedeki Kenan'ı kaçırıp, Dağhan'ın da evini yıkınca iş Murtaza'ya kaldı. Art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından Çukur'dan kovuldu. Azer'in, mallarını ve paralarını aldığını düşünen adamlar tarafından kaçırıldığı görülürken Yamaç, Vartolu'nun hapishanede babasının katilini bulmak için kaldığını öğrendi.



ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Karaca ve Azer'in karşı karşıya gelerek izleyicileri şaşırttığı sahnede Azer, Karaca'dan kaybolan mallarla ilgili bilgi almaya çalışıyor. Hiçbir şey söylemeyeceğini dile getiren Karaca'nın Azer'e kafa tuttuğu anlar ise dikkat çekiyor.