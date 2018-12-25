Çukur’da Yamaç’ı kim vurdu? Çukur’daki hain kim?

Çukur dizisinin son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Çukur 48. bölümde Yamaç'ın vurulması son bölümlerin en çok dikkat çeken detayları arasında yer aldı. Yamaç'ın 'Neden' demesi 'Yamaç'ı vuran Medet mi, Vartolu mu, Meke mi, Celasun mu yoksa Selim'in oğlu Akın Koçovalı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

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Çukur’da son bölüm büyük bir heyecan yarattı. Çukur’u ele geçirebilmek için yapılan mücadelelerde rüzgar yönü sürekli değişiyor. Çukur'da büyük kayıp yaşayan Çeto ve Mahsun, geri çekilince Çukur'a Koçovalıları sokmamak için bir yol arıyor. Aradığı yardımı bulan Çeto ikna turlarına başlıyor. Ormanda bekleyen Yamaç'ı kötü bir sürpriz bekliyor.

ÇUKUR’DA YAMAÇ’I KİM VURDU?

Hiç beklemediği anda kurşun yiyen Yamaç sadece neden diye sorabiliyor. Yamaç, ikinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlıyor ve düştüğü yerde kalıyor. Sosyal medyada ise araba farının ışığında silüeti görünen kişinin Medet olduğu iddiası ortaya atıldı. Yamaç’ı vurduğundan şüphelenilen isimlerden biri ise Selim’in oğlu Akın Koçovalı.