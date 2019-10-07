Çukur’da Yamaç ve Nehir’den Erik Dalı şov!

Çukur 3. sezon 4. bölümü ile ekranlara geldi. Çukur'un son bölümünde seyircilere keyifli anlar yaşatan bir dans sahnesi yer aldı. Yamaç ve Nehir Erik Dalı ile çoştu.

Çukur’un 71. bölümüne Yamaç ve Nehir’in sokak ortasında yaptıkları dans gösterisi damga vurdu. Çukur’a geri dönen Yamaç’ı bulan Nehir “Önemli kararlar vermeden önce dans ederim” diyerek bir meydana götürdü. Müzik olmadan dans etmeye başlayan Nehir’e Yamaç da eşlik etti. Toplanan yüzlerce insanın içinde her müzik türünde dans eden Yamaç ve Nehir en son Erik Dalı türküsüyle oynadı. Çukur dizisinin son bölümündeki Nehir ve Yamaç’dan Erik Dalı gösterisi diziseverlerden tam not aldı. İşte o anlar…