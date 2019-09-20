Çukur’da yeni sezon sürprizleri devam ediyor… Usta isimler Çukur’a dahil oldu!

‘Çukur’un ekibine yeni sezonda sürpriz isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizinin kadrosuna usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı...

Çukur üçüncü sezonuyla izlyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran dizinin yeni sezonu sürprizlerle devam ediyor. Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon Aliço'nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı. Sürer'in canlandıracağı Fadik ile Çetinkaya'nın hayat vereceği Makbule karakteri hikayeyi nasıl etkileyeceği merak edilirken şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Meral Onuktav Çetinkaya, 5 Mart 1945 yılında Bursa'da doğmuştur. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda çalışmıştır. Meral Çetinkaya 1986 yılında Sızı adlı dizi ile ilk dizi deneyimini yaşamış en büyük çıkışını 1989 yılında rol aldığı Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Ayla karakteri yapmıştır. Meral Onuktav, Oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile 1992 yılında evlendi aynı yıl eşi kalp krizi nedeniyle 1992'de 44 yaşındayken vefat etti.

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer, 21 Haziran 1954 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Asıl adı Şennur Sürer’dir. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Rabia’dır. Bursa Anadolu Kız Lisesi’nden mezun oldu.

1971 yılında Sindirella filmi ile oyunculuğa başlayanNur Sürer’in ilk uluslararası çalışması, 1984 yılındakiAyna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında “En İyi Yabancı Film” dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk, 1993 yılında Dunkle Schatten der Angst ve 1998 yılında Yara izledi.

1989 yapımı yönetmenliğini Tunç Başaran’ın yaptığı “Uçurtmayı Vurmasınlar” adlı sinema filminde başrolde; Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya, Füsun Demirel ile beraber oynadı.

SALİH KALYON KİMDİR?

Salih Kalyon kimdir, Salih Kalyon, 1946 yılında Ağrı‘da doğmuştur. Aslen Trabzon, Çaykara, Koldere köyündendir. Babası Abdurrahman Kalyoncu'dur. Salih Kalyon'un babası saatçilik yapmak üzere Koldere köyünden yıllar önce Ağrı'ya gittiği için orada doğmuştur.

Ortaokuldan sonra tahsiline devam etmemiştir. 1964 yılında 18 yaşındayken İstanbul‘a gelmiştir. Tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde ve dizilerde oynamıştır.