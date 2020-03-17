Çukur’dan Corona virüs önlemi! Çukur dizisi de çekimlerine ara verdi

Corona virüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin sayısı artıyor. Hekimoğlu, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin ardından Çukur dizisinin de çekimlerine ara verildi.

Corona virüsü sosyal yaşamı olduğu kadar televizyon dünyasını da sekteye uğratmaya devam ediyor. Yapımcılar, corona virüsü salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde çekimlerine ara verildiği açıklanan Hekimoğlu, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin ardından Çukur’da çekimlerine ara verdi.

ÇUKUR DİZİSİ ÇEKİMLERİNE 1 HAFTA ARA

Çukur dizisi ilk etapta çekimlerini 1 hafta boyunca durdurma kararı aldı. Bir haftanın ardından durum tekrar değerlendirilecek ve çekimlerin devam edip etmeyeceklerine karar verilecek.

ÜÇ DİZİ DAHA ARA VERDİ

12 sendika ve derneğin yeni tip Corona virüsü nedeniyle dizi ve film setlerine 2 hafta ara verilmesi talebine ilk yanıt Limon Yapım ve Karga Seven Yapım'dan geldi.

Hekimoğlu, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin çekimlerine ara verildi.